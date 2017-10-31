العبادي يتعهد بصرف رواتب البيشمركة وموظفي كردستان

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، إن الحكومة العراقية تعتزم البدء قريبا في دفع رواتب قوات البيشمركة الكردية والموظفين الحكوميين بإقليم كردستان.

وتواجه حكومة كردستان العراق التي تتمتع بحكم ذاتي صعوبة لسداد أجور قوات البيشمركة والموظفين منذ عام 2014، بعدما أوقفت بغداد مخصصات مالية للإقليم بسبب نزاع على إيرادات النفط.

ونقلت رويترز عن العبادي قوله للصحفيين “سنتمكن قريبا من دفع رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم كافة”.

وزادت تكلفة الحرب المستعرة منذ ثلاثة أعوام ضد تنظيم داعش من المصاعب المالية التي يواجهها إقليم كردستان، كما انتزعت القوات العراقية السيطرة على منطقة كركوك المنتجة للنفط من قوات البيشمركة قبل أسبوعين، مما قلص دخل الإقليم من إيرادات الخام بواقع النصف.

وكانت قوات البيشمركة قد سيطرت على كركوك في عام 2014 بعد انهيار الجيش العراقي، أمام تقدم داعش، لتحرم المتشددين من السيطرة على حقول النفط بالمنطقة.