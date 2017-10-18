العبادي: ممنوع تواجد جماعات مسلحة في كركوك

حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء، “مثيري الفتنة الذين يحاولون الايقاع بين المواطنين” في كركوك.

وقال العبادي في بيان إن “الامن في كركوك مستتب وتحت سيطرة الشرطة المحلية وبإسناد من جهاز مكافحة الارهاب”، مشيرا الى انه أمر بمنع تواجد أي جماعات مسلحة اخرى في المحافظة.

ووجه العبادي بملاحقة “العناصر الذين ينشرون الكراهية والعنصرية ومقاطع فيديو مزيفة هدفها ايقاع الفتنة بين المواطنين وتعريض السلم الاهلي للخطر”.

وأكد أن القوات الامنية في كركوك مكلفة بحماية أمن وممتلكات جميع المواطنين بمختلف أطيافهم.

وبدورها قالت قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك في بيان إنها “تقوم مع قائد شرطة كركوك وجهاز الأمن الوطني بجولات ميدانية في المناطق الكردية لطمأنة الأهالي بعدم وجود أي تفتيش أو إلقاء قبض أو كسر منازل حسب ما يدعي البعض”.

ودعا البيان الجميع إلى “عدم إشاعة الاكاذيب ونشر المعلومات غير المؤكدة”، وفقا لما ذكرت وكالة “كونا”.

وكانت كركوك شهدت قبل يومين حالة نزوح كبيرة الى السليمانية القريبة خوفا من تداعيات دخول الجيش العراقي إلى المدينة إلا أن معظم النازحين عادوا في اليوم التالي إلى منازلهم.