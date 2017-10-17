العبادي: استفتاء كردستان انتهى وصار من الماضي

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الاستفتاء الذي أجرته سلطات اقليم كردستان للانفصال عن العراق “انتهى”، مشددا على فرض السلطة الاتحادية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك كردستان.

وأوضح العبادي في مؤتمره الاسبوعي، الثلاثاء “الاستفتاء انتهى الآن وأصبح ماضيا، حصل في فترة زمنية ماضية وانتهت نتائجه”.

وشدد على أنه ماض بتنفيذ ما وعد به في وقت سابق بفرض سلطة الدولة في كل مكان من العراق كاشفا عن ان قوات البيشمركه الكردية اختارت التعاون مع الحكومة الاتحادية.

وحذر العبادي من القيام بأي أعمال تخريبية في محافظة كركوك، و أي منطقة أخرى من المناطق المتنازع عليها.

ونفى وجود اي اتفاق لتشكيل ثلاثة اقاليم جديدة في منطقة كردستان، وذلك في إشارة إلى تقارير اخبارية تحدثت عن اتفاق سري بين بغداد وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يقضي بتشكيل اقليم من محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك، بعيدا عن محافظتي أربيل ودهوك المحسوبتين على الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس الحالي للاقليم مسعود البارزاني.