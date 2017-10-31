الشؤون المدنية الفلسطينية: عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي منتصف نوفمبر

قال مصدر مطلع بهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية: “إن حكومة الوفاق الوطني جاهزة لاستلام معابر قطاع غزة بشكل كامل وفعلي ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء الأول من تشرين الثاني 2017.”

وأكد المصدر أن استلام المعابر سيشمل أيضا معبر رفح، الذي سيعلن عن عودته للعمل بشكل طبيعي كان قبل 14 حزيران 2007، ابتداء من 15 تشرين الثاني القادم، وبالتنسيق الكامل مع السلطات المصرية وكافة الجهات ذات الصلة.

وشدد المصدر على مراعاة المستجدات الأمنية لجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، داعيا لإزالة كافة العقبات والنقاط غير القانونية التي أوجدت بعد تاريخ 14 حزيران 2007، بما يساهم في تسهيل حركة سفر المواطنين وحرية حركة التجارة من وإلى قطاع غزة.

وكان رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا زار القاهرة وأجرى محادثات مع مسؤولين مصريين حول آلية عمل المعابر، بخاصة معبر رفح الحدودي المشترك مع مصر.

وستسلم حركة “حماس” المعابر والضرائب مع نهاية اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق القاهرة الموقع في الثاني عشر من الجاري.