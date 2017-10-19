السنوار: البرغوثي وسعدات ضمن أي صفقة مع الاحتلال لتبادل الأسرى

كشف رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أن حماس وضعت عددًا من الأسماء على قائمة أى صفقة مع جيش الاحتلال، وهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثى، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وحسن سلامة، وعباس السيد ومحمود عيسى.

وأكد السنوار – خلال لقائه الثانى مع الشباب الفلسطينى – أن حماس جاهزة لكسر جيش الاحتلال الإسرائيلى حال أقدم على عدوان جديد على غزة، مضيفا :«تحدث لى “محمد الضيف” قائد القسام، أنه إذا فكر العدو بارتكاب حماقة ضد شعبنا ومقدساتنا، فإننا سنكسر جيشه كسراً لا تقوم له بعده قائمة، وإذا قال الضيف فقد صدق».

وشدد السنوار على أن حركته أخذت قراراً لا رجعة عنه أنها لن تعود كطرف في الانقسام الفلسطيني، ومن غير المسموح لمشروع المصالحة أن يفشل حتى نحافظ على مشروعنا الوطني ، وأن المنتصر الوحيد في المصالحة هو شعبنا وقضيتنا وجاهزون للتنازل في العلاقات الوطنية من أجل مصلحة شعبنا ، وتعهد لكافة الأسرى في سجون الاحتلال أن الإفراج عنهم مسؤوليتنا .

وأعرب السنوار عن تقديره للدور المصري وقال «كل يوم نكتشف شيئا جميلا في مصر».