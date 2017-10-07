السعودية: استشهاد رجلي أمن عند نقطة حراسة تابعة للحرس الملكي

أفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، السبت، بـ”استشهاد رجلي أمن إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار”.

وقال المتحدث “عند الساعة (الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة) من فجر يوم السبت.. تعرضت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)..”.

و”تم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال ، كما نتج عن هذا العمل الجبان استشهاد” رجلي أمن وإصابة 3 آخرين.

وأفاد المتحدث “قد اتضح من إجراءات الثتبت من هوية ذلك الشخص بأنه يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية) ويبلغ من العمر (28) عاماً، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاث قنابل حارقة مالتوف”.

و”لاتزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها وسيتم الإعلان عما يستجد لاحقا”، حسب ما أضاف المتحدث في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.