الرئيس الأفغاني: 4 سنوات كفيلة برحيل القوات الأجنبية

قال الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، إنه يعتقد أن معظم القوات الأجنبية سيكون بإمكانها الرحيل “في غضون أربع سنوات”، ومع ذلك أشاد بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية للاحتفاظ بقوات في البلاد إلى أجل غير مسمى.

وانسحب معظم القوات الأميركية وقوات التحالف نهاية 2014 وبعد انسحابها واجهت القوات الأفغانية صعوبات جمة لمواجهة متشددي طالبان وظهور تنظيم داعش في البلاد.

ومنذ ذلك الوقت عادت القوات الأجنبية لتقدم المزيد من الدعم للقوات الأفغانية، وفي أغسطس أعلن ترامب خطة لإرسال الآلاف من الجنود الأميركيين وجنود التحالف لتقديم الاستشارات والمساعدة للأفغان بما في ذلك توجيه المزيد من الضربات الجوية.

وردا على سؤال عن الوقت الذي يعتقد أن قوات حلف شمال الأطلسي يمكن أن ترحل خلاله قال عبد الغني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “في غضون أربع سنوات نعتقد أن قواتنا الأمنية ستكون قادرة على الاضطلاع بمهامها المنصوص عليها في الدستور والمتمثلة في أن تكون بيدها وحدها السلطات المشروعة”.

ومع ذلك أشاد الرئيس الأفغاني بقرار ترامب أن تعتمد مستويات القوات الأميركية في أفغانستان على “الظروف الميدانية وليس الجداول الزمنية التعسفية”.

في 2016 تعهد حلف شمال الأطلسي ودول التحالف بتمويل القوات الأفغانية حتى 2020 على الأقل في حدود نحو أربعة مليارات دولار في العام.

وفي اجتماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء قال قادة عسكريون كبار إنهم يتوقعون وجودا عسكريا طويلا في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس “بالتأكيد يمكن أن يكون لنا مستشارون هناك على مدى عشر سنوات من الآن”.