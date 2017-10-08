“الخارجية” تستدعي القائم بالأعمال السوري احتجاجا على تصريحاته

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأحد، القائم بالاعمال السوري في عمان، وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على تصريحات أدلى بها ومثلت إساءة للأردن ومحاولة مدانة لتشويه مواقفه.

و أبلغت الوزارة القائم بالاعمال بضرورة الالتزام بالأعراف والمعايير الدبلوماسية في تصريحاته وتصرفاته وأنها ستتخذ الاجراءات المناسبة ووفق الأعراف والقوانين الدبلوماسية اذا ما تكررت الإساءة واذا لم يلتزم هذه الأعراف.

وفي وقت سابق تم طرد السفير السوري في عمان بهجت سليمان من قبل وزارة الخارجية، حيث قامت الوزارة بتسليم السفارة السورية في عمان، مذكرة تتضمن قرار الحكومة اعتبار سليمان شخصا غير مرغوب فيه بالمملكة، وطلبت مغادرته أراضي الأردن خلال 24 ساعة”في عام 2014.

حيث أتى قرار الحكومة بعد أن استمر سليمان في إساءاته المتكررة وعبر لقاءاته الشخصية وكتاباته بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والموجهة ضد المملكة وقيادتها ورموزها السياسية، ومؤسساتها الوطنية ومواطنيها، والتي لم تتوقف رغم التحذيرات المتكررة له بعدم استغلال الضيافة الأردنية لتوجيه الإساءات وذلك منذ فترة طويلة”.