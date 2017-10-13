‘‘التربية‘‘ تحقق بفيديو ‘‘تلقيح البويضة‘‘ بإحدى رياض الأطفال

عمان – أكد مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أمين شديفات، أن الوزارة “ستتحرى وتتابع ما نشر في مقطع فيديو تداولته أمس مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أطفال بمرحلة رياض الأطفال يتعلمون كيفية تلقيح البويضة”.

وقال شديفات أمس: “إذا ثبت أن ما ورد في مقطع الفيديو صادر عن روضة من رياض الأطفال في الأردن، فستتخذ الوزارة إجراء حاسما وحازما بحقها، وستتم ملاحقتها قانونيا أيضا”.

وأضاف أن مقطع الفيديو: لا توجد فيه إشارة تدل على الروضة، خصوصا وأن هناك 800 روضة في العاصمة عمان فقط”، لافتا إلى عدم وجود ما يشير إلى أن “هذه الروضة في الأردن، لكن الوزارة ستتحرى عن هذا الأمر، وفي حال ثبت أنها في الأردن ستتم محاسبتها”.

ويظهر الفيديو مرحلة تلقيح البويضة من حيوان منوي، من خلال مشهد تمثيلي يظهر مجموعة من الأطفال الإناث يمسكن بأيدي بعضهن ويشكلن دائرة، وفي منتصف الدائرة تقف طفلة تحمل لوحة مكتوبا عليها “بويضة”، ثم تنطلق صافرة المعلمة، ليقوم أطفال ذكور بحمل لوحات مكتوب عليها “حيوان منوي” والركض باتجاه دائرة الفتيات.

ومن ثم ينجح أحد الأطفال الذكور بدخول منتصف الدائرة، ومن لا يدخلون الدائرة منهم يفترشون الأرض ويتظاهرون بأن الحيوانات المنوية التي لا تدخل الدائرة قد ماتت.