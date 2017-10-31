التحالف الدولي: سنستمر في دعم “سوريا الديمقراطية”

تعهد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الثلاثاء، بالاستمرار في دعم “قوات سوريا الديمقراطية”، وذلك لدحر التنظيم الإرهابي “تماما في سوريا”.

وقال قائد العمليات الخاصة في التحالف الدولي الجنرال جيمس جيرارد، في كلمة له من بغداد، إن العملية العسكرية حتى القضاء على داعش في سوريا لا تزال طويلة.

وأكد جيرارد التزام التحالف بـ”دعم قوات سوريا الديمقراطية من خلال دحر داعش، وتحرير المناطق التي يسيطر عليها في شرق وشمال الفرات، ولكن العملية طويلة، ويجب أن تكون هناك قوات أمنية موجودة “.

وتقاتل حاليا “قوات سوريا الديمقراطية”، بدعم من ضربات جوية وقوات خاصة من التحالف الذي تقوده واشنطن، داعش في دير الزور على الحدود مع العراق.

وتركز القوات، وهي عبارة عن تحالف من مقاتلين أكراد وعرب، قتالها في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات الذي يشطر محافظة دير الزور الغنية بالنفط.

وفيما يتعلق بالرقة التي استعادتها قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، قال جيرارد: “نحتاج لدعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار الرقة بعد داعش”.

وأضاف “نسمح للنازحين بالعودة إلى ديارهم، وهذا كله جزء من العملية العسكرية لدحر داعش، وأيضا لنضمن أننا نتعامل مع الأسباب التي ساعدت على ظهور داعش وتوسعه، ونحن ملتزمون في دعم قوات سوريا الديمقراطية في كل هذا المسار”.

وتحتاج إعادة بناء الرقة، التي أصابها مثلما أصاب مدنا سورية أخرى كحلب وحمص من دمار، إلى سنوات، وهو ما يعني بقاء كثير من سكانها بلا مأوى وقتا طويلا.