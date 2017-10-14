البرلمان المصري: المصالحة وتوحد الفصائل السبيل الوحيد لتحقيق الحلم الفلسطيني

رحب رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري اللواء سعد الجمال، بالاتفاق الذي توصلت إليه حركتا فتح وحماس أول أمس برعاية مصر، لتحقيق المصالحة السياسية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال الجمال في بيان له، إنه بعد عشر سنوات عادت البسمة لوجوه الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية وغزة بسمة الأمل والسعادة بتوحد الصف ولم الشمل.

وأضاف: «أنه على مدار تلك السنوات العجاف لم تتوقف مصر يوماً عن بذل اقصى الجهد وصولًا لتلك المصالحة رغم كل التدخلات الخارجية الأقليمية منها والدولية لمحاولات أفشالها وتكريس الانقسام».

وتابع: «لطالما نادينا من لجنة الشئون العربية وعلى مر عدة سنوات بضرورة توحد الفصائل الفلسطينية ونبذ الأنقسام والفرقة، وأن هذا هو السبيل الوحيد لاحياء عملية السلام وعودة المباحثات مع إسرائيل، وصولاً لحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ويحسب للفلسطينين الأشقاء وخاصة حركتى فتح وحماس أنهم أعلوا المصلحة الوطنية العليا على أى مصالح ضيقة، وأبدوا مرونة وجدية مما مهد الطريق لإتمام المصالحة برعاية مصرية، وقد كانت ردود فعل الشعب الفلسطينى فى هذا معبرة عن الفرحة الجارفة والشكر والعرفان لمصر على جهدها ورعايتها ونجاحها فى إتمام تلك المصالحة».

وفي ختام البيان، قال النائب سعد الجمال، إن جسور الثقة التي زرعت في القاهرة بين الطرفين يجب أن تمتد وتدعم وتستمر على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات وصولًا لتحقيق الحلم الفلسطيني.