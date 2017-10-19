الإبراهيمي: صحة الرئيس الجزائري في تحسن بطيء

قال وزير الخارجية الجزائري الأسبق، الأخضر الإبراهيمي، الأربعاء، إن صحة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، في تحسن بطيء لكنه واضح.

وذكر الإبراهيمي، عقب استقباله من قبل بوتفليقة “أنا سعيد أنني دائما ألتقي به، صحته في تحسن، قد يكون تحسنا بطيئا، ولكنه واضح”.

وأوضح أنه أجرى محادثات مع الرئيس بشأن بعض الاتصالات التي أجراها على الصعيد الشخصي وكذا المؤتمرات التي حضرها في الخارج”، وفق ما نقلت صحيفة “الشروق”.

وأضاف:” تطرقت معه لما أراه في مناطق مختلفة في بلدان العالم كآسيا التي زرتها في الصيف الماضي، إضافة إلى القاهرة والخرطوم و كندا والولايات المتحدة واستمعت إلى آراء الرئيس بوتفليقة بشأن المشاكل التي تواجهها المنطقة وأهم أزمات العالم”.