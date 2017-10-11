اقتحام قاعدة عسكرية إسرائيلية بالجليل وسرقة آلاف الطلقات

كشفت القناة الثانية العبرية، عن تمكن مجهولين من اقتحام إحدى القواعد العسكرية السرية بمنطقة الجليل وسرقة آلاف الطلقات النارية وعشرات القواذف؛ مشيرةً إلى أن هذه هي الحادثة الثانية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأضافت القناة العبرية، ظهر اليوم الأربعاء، أن الجيش أعلن عن سرقة أكثر من ألفي طلقة نارية لسلاح M-16 بالإضافة لسرقة 24 قاذف لذات البندقية.

وأوضحت أن المجهولين اقتحموا قاعدة تعود للكتيبة “601” ونهبوا 3 آلاف طلقة متعددة العيارات وقنابل يدوية وأصابع ديناميت، بالإضافة إلى 29 لغم أرضي و10 صواعق للقنابل، مع سرقة قفل وسلسلة باب حاوية العتاد المسروق.

وبحسب إحصائيات غير رسمية؛ يفقد جيش الاحتلال سنويًا مئات الآلاف من الطلقات، بالإضافة إلى سرقة المئات من قطع السلاح والذخائر الحربية المختلفة؛ التي تذهب غالبيتها لعصابات المافيا الإسرائيلية.