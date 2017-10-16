إعلان نتائج “العملية العسكرية” في كركوك

أعلنت القوات العراقية نتائج عملية “حفظ أمن” كركوك، التي انطلقت ليل الأحد الاثنين، موضحة أنها سيطرت على مواقع مهمة، من أبرزها مطار كركوك ومنشآت نفطية.

وذكرت قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك، أن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع فرضت الأمن في مطار كركوك (قاعدة الحرية)، فيما أكملت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، إعادة الانتشار في قاعدة “كي وان” بشكل كامل.

وكانت قوات عراقية قد بدأت عملية ليل الأحد الاثنين عملية للسيطرة على مناطق متنازع عليها بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، وتنتشر فيها قوات من البشمركة الكردية.

وحسب المصدر نفسه، تمت السيطرة أيضا على منشأة غاز الشمال، ومركز الشرطة، ومحطة توليد كهرباء كركوك، ومصفى بجانب منشأة الغاز.

وفرضت القوات المشتركة السيطرة على ناحية ليلان، وحقول نفط بابا كركر وشركة نفط الشمال، وعلى معبر جسر خالد، وطريق “الرياض – مكتب خالد”، ومعبر مريم بيك، وطريق “الرشاد – مريم بيك” باتجاه فلكة تكريت، بالإضافة إلى الحي الصناعي وتركلان وناحية يايجي.

وكان إقليم كردستان اتهم قوات الحرس الثوري الإيراني بقيادة الهجوم العسكري الواسع النطاق على مدينة كركوك، بمشاركة ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران.

كما اتهم بيان للبشمركة قيادات من الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الكردي المنافس للديمقراطي الكردستاني

الذي يترأسه رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، بالخيانة وتسليم مراكزهم في كركوك دون قتال.