إسرائيل تقصف مواقع داخل الأراضي السورية

قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في سوريا ردا على سقوط قذيفة هاون أطلقت من الأراضي السورية، في القسم المحتل من هضبة الجولان السورية.

وأضاف بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن القصف من سوريا لم يوقع ضحايا، وأن المدفعية الإسرائيلية “استهدفت مصدر القصف” في الأراضي السورية.

ولم يحدد البيان كما في حوادث سابقة مصدر النيران السورية أو فيما إذا كان القصف هجوما متعمدا أو نيرانا غير مقصودة جراء المعارك في سوريا.

وبعد وقت قصير على الحادث تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قائلا إن القذيفة السورية كانت طائشة لكنه اعتبر الأمر غير مقبول.

وأضاف “لا نقبل هذه الآثار الجانبية وإذا أصابونا فسنرد على النيران ولا يستغرق ذلك وقتا”، بحسب ما نقل عنه مكتبه.