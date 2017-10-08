إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين بتهمة قتل مستوطن

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الأحد، اعتقال فلسطينيين اثنين بعد مقتل مستوطن إسرائيلي الأسبوع الماضي.

واعتقل الفلسطينيان في 5 أكتوبر ، ولكن الأمر بقي قيد أمر حظر نشر، وبدأ الدافع وراء مقتل المستوطن غير واضح.

وقتل رؤوفين شميرلينغ (70 عاما) الاربعاء في مبنى يملكه في بلدة كفر قاسم العربية في إسرائيل، بينما أفادت تقارير إعلامية أنه إما تعرض للضرب أو الطعن.

وكان شميرلينغ يقيم في مستوطنة الكانا في الضفة الغربية المحتلة.

ونشر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بيانا الأحد، يقول فيه إن “الأدلة التي تم جمعها حتى الآن تشير إلى أن هذا كان هجوما إرهابيا”.

واعتقل فلسطينيان من بلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة.