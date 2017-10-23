إسرائيل تعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس

شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات في بلدة العيسوية بمدينة القدس، ليل الأحد، حسبما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين.

وأضافت الهيئة أن محاميها محمد محمود يتابع منذ الرابعة فجرا قضايا المعتقلين، في مراكز تحقيق المسكوبية والقشلة وشرطة شارع صلاح الدين في مدينة القدس.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حملة الاعتقالات طالت أيضا “أكثر من 15 فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية”.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري: “تم خلال ساعات الليلة الماضية القيام بحملة شرطية شارك بها مئات من أفراد الشرطة والبلدية”.

وأضافت في بيان صحفي: “حملة طالت حي العيسوية وتخللها تفتيش منازل واعتقال مجمل 51 مشتبها” في ضلوعهم في أعمال إخلال بالنظام وقعت في الآونة الأخيرة واتسمت بالعنف.

واعتبرت أن هذه الأعمال “اشتملت على إلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه سيارات ودوريات قوات الأمن وغيرها وأسفرت عن إصابات وسط القوات”.

وبثت المتحدثة باسم الشرطة مقاطع فيديو لحملة الاعتقالات في العيسوية.