إربد: وفاة طفلة عقرها كلب ضال متأثرة بجراحها

قضت طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام متأثرة بجراح أصيبت بها جراء مهاجمتها من قبل كلب ضال الشهر الماضي بمنطقة الطيبة في إربد.

وتعرضت الطفلة، ملك القرعان، للنهش في وجهها وأطراف في جسمها، أسعفت على إثرها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم وغادرت، إلا أن حالتها الصحية زادت سوءا بعد ذلك، بحسب ذويها، إلى أن توفيت مساء اليوم بعد انتكاس حالتها ودخولها في غيبوبة لعدة أيام.

وقال والد الطفلة نجيب القرعان إن ابنته كانت تلهو أمام ساحة المنزل، حيث هاجمها كلب ضال وقام بسحبها لأمتار عدة قبل أن يتدخل ويخلصها منه باستخدام العصي والحجارة.

وأضاف أن المنطقة التي يقطن فيها “طريق مندح رأس المنطار” تشهد انتشارا كثيفا للكلاب الضالة والتي من شأنها أن تشكل خطورة على حياة المواطنين.