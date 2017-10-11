إربد: ضبط 3 ألحقوا أضرارا بمركبات أثناء اصطفافها

إربد- قال مصدر أمني إن العاملين في مديرية شرطة محافظة إربد والبحث الجنائي هناك باشروا مطلع الشهر الحالي بالتحقيق في عدد من الشكاوى التي وردت إليهم من مواطنين مفادها تعرض مركباتهم للتكسير من قبل مجهولين أثناء اصطفافها أمام منازلهم.

وأضاف المصدر أن عدد الشكاوى بلغ 12 شكوى، حيث مكنت التحقيقات وما تم جمعه من معلومات فريق التحقيق من البحث الجنائي وشرطة إربد من تحديد هوية الفاعلين وهم ثلاثة أشخاص أحدهم حدث، وجرى إلقاء القبض عليهم جميعا وبوشرت التحقيقات معهم لتحديد أسباب إقدامهم على ذلك الفعل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.