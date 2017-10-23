“أمن كردستان”: قوات عراقية تواصل التحشيد حول الإقليم

حشدت القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي مقاتليها بأعداد كبيرة خلال الساعات الثمانية والأربعين الماضية، حول إقليم كردستان، حسبما قال مجلس أمن الإقليم.

وقال بيان المجلس الذي نقله مراسل “سكاي نيوز عربية”، إن مقاتلي القوات العراقية ومسلحي الحشد الشعبي تجمعوا مع عدد كبير من الدبابات والمدرعات، مزودين بـ”أسلحة وذخائر أميركية”.

وأضاف البيان أنه “لا توجد مؤشرات على إنهاء العراق للعملية العسكرية”، وأن “هذه التحركات العسكرية تاتي بعد الهجوم على مدينة كركوك وناحية آلتون كوبري”.

وطالب البيان الحكومة العراقية بإنهاء تلك التهديدات وسحب القطعات العسكرية من تلك المناطق.

وازدادت حدة التوتر بين بغداد وأربيل في أعقاب الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، الشهر الماضي، الذي جاءت نتيجته بالموافقة على الانفصال.

ودخلت القوات العراقية محافظة كركوك الغنية بالنفط، حيث سيطرت عليها إلى جانب مناطق أخرى متنازع عليها في محافظتي نينوى وديالى، بعدما كانت خاضعة للنفوذ الكردي.