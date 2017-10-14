ألمانيا.. تراجع شعبية حزب متطرف معاد للمهاجرين

أظهرت استطلاعات للرأي في ألمانيا تراجع أداء حزب البديل من أجل ألمانيا المعارض للهجرة، في انتخابات محلية بإحدى الولايات الأحد المقبل. وذلك بعد ثلاثة أسابيع من دوله البرلمان الألماني.

حصد حزب البديل من أجل ألمانيا نحو 13 بالمائة من الأصوات في انتخابات 24 سبتمبر الفيدرالية، مما جعله ثالث أقوى حزب في البوندستاغ.

ومنذ ذلك الحين غادره عدد من الأعضاء، منهم الشخصية البارزة فراوكة بتري، وعدد من النواب في برلمانات ولايات.

وأشار الكثير منهم إلى أن السبب هو التوجه اليميني للحزب.

وتوقعت استطلاعات مؤخرا حصول الحزب على نحو 7 بالمائة من الأصوات في اقتراع الأحد في ولاية سكسونيا السفلى شمال البلاد. والحزب بحاجة إلى 5 بالمائة لدخول برلمان الولاية

ويحق لنحو 6.1 ملايين من السكان التصويت.

ويأمل حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاشتراكي الديمقراطي في إقصاء حاكم الولاية شتيفان فايل.