أسيرة تطعن مجندة إسرائيلية في سجن «هشارون»

طعنت أسيرة فلسطينية، مجندة إسرائيلية في سجن «هشارون»، مساء اليوم الثلاثاء، حسبما قالت وسائل إعلام عبرية.

وأوضح الإعلام العبري، أن أسيرة فلسطينية معتقلة في سجن «هشارون» هاجمت مساء اليوم مجندة من الحرس حيث قامت بالهجوم بآلة حادة من أجزاء مروحة، مما أسفر عن إصابة المجندة بجراح.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية، أن الأسيرة الفلسطينية حاولت بعد ذلك مهاجمة مجندين آخرين عندما أخذت الة حادة من علبة من مخلفات الطعام في يدها وقفزت في اتجاههم دون وقوع إصابات، لافتة إلى ان جنود الاحتلال قاموا بتقييد الأسيرة في سرير بإحدى زنازين السجن.