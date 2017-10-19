أسعار الذهب تستقر وعيار ‘‘21‘‘ يبلغ 26 دينارا

عمان- استقر سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية عند 26 دينارا نتيجة الاستقرار النسبي الذي شهدته الأونصة في البورصة العالمية حول مستوى 1280 دولارا، بحسب أمين سر نقابة الحلي والمجوهرات ربحي علان.

وبين علان أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ نحو 29.5 دينارا والغرام من عيار 18 نحو 22.2 دينارا، في حين بلغ سعر الليرة الرشادي 185 دينارا، والليرة الإنجليزي 211 دينارا.

وأوضح أن سعر أونصة الذهب تذبذت ضمن نطاق ضيق خلال الأسبوعين الماضيين؛ إذ كان يرتفع وينخفض بالمقدار نفسه بناء على بعض البيانات الاقتصادية الأميركية التي كانت تصدر.

وأكد أن حالة الترقب سوف تستمر في بورصة الذهب حتى مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مع الكشف عن قرار الفدرالي الأميركي حول سعر الفائدة على الدولار.

ورأى علان أنه من المتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة على الدولار، وبالتالي الاحتمالية الأكبر أن تشهد أسعار الذهب نزولا خلال تلك الفترة.

وبحسب تقارير عالمية، لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع يوم أمس مع تماسك الدولار بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون الشخصية التي ستخلف جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وهناك تكهنات بأن من قد يخلف جانيت يلين سيؤيد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية، وسيكون أكثر ميلا لتشديد السياسة النقدية، الأمر الذي شجع على المزيد من المبيعات في المعدن النفيس. وسجل الدولار أعلى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الين بدعم من ارتفاع العائد على السندات هذا الأسبوع. وأما بالنسبة للإقبال على محال الذهب محليا، فبين علان أن الحركة متوسطة وبين العرض والطلب على الحلي والمجوهرات والأونصات الذهبية.