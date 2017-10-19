أردوغان يعلن استقالة 3 رؤساء بلديات مدن كبرى

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، “استقالة قريبة” لرؤساء ثلاث مدن كبرى، منهم رئيس بلدية العاصمة أنقرة، وذلك في مسعى لتنشيط حزبه الحاكم قبل انتخابات 2019.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة “ثلاثة رؤساء بلديات من حزبنا قدموا استقالاتهم حتى الآن وهناك ثلاثة آخرون (سيستقيلون). أعتقد أنهم سيقدمون استقالاتهم في أقرب وقت ممكن”.

ونقلت رويترز عن الرئيس التركي قوله “هؤلاء الذين ننتظر استقالتهم يستعدون لتقديمها وإلا فسنتخذ ما يلزم”.

ونسبت صحيفة حريت اليومية إلى أردوغان قوله إن طلبا نقل إلى رئيس بلدية باليكسير في شمال غرب تركيا لتقديم استقالته.

ونقلت عنه قوله للصحفيين على متن طائرته عائدا من رحلة إلى بولندا هذا الأسبوع “وبالمثل نقل هذا الموقف إلى (رئيس بلديةأنقرة) ميليش (جوجشيك). وبالمثل لبورصة”. وبورصة مدينة في شمال غرب تركيا.

وكان رئيسا بلدية اسطنبول ودوزجه قدما استقالتهما الشهر الماضي واستقال رئيس بلدية نيغدة يوم الأربعاء.