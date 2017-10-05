أردوغان: سنغلق الحدود والمجال الجوي ردا على استفتاء كردستان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده ستغلق الحدود مع العراق وستغلق المجال الجوي قريبا ردا على استفتاء الأكراد على الاستقلال.

وقال أردوغان خلال خطاب في العاصمة أنقرة: “جرى تعليق الرحلات الجوية إلى شمال العراق كما سيتم إغلاق الحدود والمجال الجوي قريبا”.

وأضاف أردوغان أن قرار إجراء الاستفتاء أظهر “الجحود التام” من جانب حكومة إقليم كردستان، التي طورت علاقات تجارية وسياسية وثيقة مع تركيا.

وتابع: “نطالب حكومة إقليم كردستان بالتعلم من أخطائها واتخاذ خطوات للتعويض عنها في أسرع وقت ممكن”.