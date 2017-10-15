أحزاب كردستان العراق تتمسك بموقفها.. وترفض التهديدات

قال مساعد لرئيس كردستان العراق، الأحد، إن قادة الأكراد يرفضون مطالب بغداد بإلغاء نتيجة الاستفتاء على الانفصال الذي صوّت عليه الإقليم في 25 سبتمبر الماضي.

وأضاف المسؤول أن قادة الأكراد يجددون عرضهم للحوار مع بغداد ويرفضون التهديدات العسكرية التي أطلقها أكثر من مسؤول عراقي عقب إجراء الاستفتاء الذي أظهرت نتيجته الرغبة في الاستقلال.

واشترطت بغداد التزام قادة إقليم كردستان بدعم وحدة العراق قبل بدء أي حوار، وقبولهم سيادة الحكومة المركزية على النفط والمعابر في الإقليم.

وترفض حكومة بغداد الدخول في حوار مع الإقليم قبل إلغاء نتائج استفتاء الانفصال، وهو الشرط الذي ترفضه إدارة الإقليم وتتمسك به مع الموافقة على إجراء حوار غير مشروط.

وفرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من الإقليم وإليه بعد أن رفضت حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة المركزية.