%40 نسبة علامة النجاح بمواد ‘‘التوجيهي‘‘

أكد رئيس لجنة التربية النيابية مصلح الطراونة أن طالب شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) يعد منهيا لمتطلبات النجاح لكل مادة، إذا حقق 40 % من المجموع الكلي للنهايات العظمى للمواد، وفق نظام مجموع العلامات 1400 أو مايعرف بـ”exit exam”.

وقال الطراونة ان “كانت مادة وزنها 300 علامة، فإن حصول الطالب على 120 علامة يعني اجتيازه المادة بنجاح”.

واضاف أن وزيري التربية والتعليم عمر الرزاز والتعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ولجنة التربية النيابية، سيعقدان بعد غد مؤتمرا صحفيا، للاعلان عن تفاصيل هذا القرار في مقر “التعليم العالي”.

وأوضح الطراونة أنه لا يوجد حد أدنى للمعدل العام، مشيرا الى ان اجتياز امتحان “التوجيهي” ليس له علاقة بقضية القبول الجامعي.

وأكد أن مجلس التعليم العالي سيحدد الحد الأدنى للقبول في الجامعات والكليات.

وكان الرزاز أكد أن الجديد الذي سيطرأ على امتحان “التوجيهي” أن مجموع العلامات في الامتحان، المؤهلة للتخصصات الجامعية ستكون من 1400 علامة.

وأضاف في تصريحات صحفية سابقة “ليحدد بعدها تخصص لكلّ فئة من المتقدمين للامتحان، ومنها على سبيل المثال، أن تخصص الهندسة الآن لا يمكن قبول أي طالب فيه، لم يحقق معدل الـ85 %، عليه فإن المعيار الحقيقي لنجاح هذا الطالب 85 وليس 50، لذا فإن معدل 85 يوجب الحصول على 1150 علامة من أصل 1400”.