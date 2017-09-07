يدلين يحذر من الرد السوري على القصف الإسرائيلي في حماة

حذر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق ورئيس “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، عاموس يدلين، من إمكانية الرد السوري على الغارة التي شنها الطيران الحربي قرب مدينة المصياف في محافظة حماة في عمق الأراضي السورية، قبيل فجر اليوم الخميس.

وقال يدلين، في تدوينة على حسابه في “تويتر” اليوم الخميس، إن “الهجوم ليس عاديًا، فالحديث يدور عن مركز عسكري علمي سوري يطورون ويصنعون فيه، بين أمور أخرى، صواريخ دقيقة، وستكون مشاركتها هامة في الحرب المقبلة”.

وأضاف: “هذه الغارة تنطوي على “ثلاث رسائل هامة، أولا، أن إسرائيل لا تسمح بتعاظم القوة وصنع سلاح إستراتيجي؛ ثانيا، توقيت الهجوم في وقت تتجاهل فيه الدول العظمى للخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل؛ ثالثا، وجود الدفاعات الجوية الروسية لا تمنع نشاطا منسوبا لإسرائيل في سورية”.

وخلص يدلين إلى أنه “ثمة أهمية كبيرة الآن بالتركيز على مراقبة التصعيد والاستعداد لرد فعل من جانب سورية، إيران، حزب الله وربما خطوات احتجاجية روسية أيضا”.