واشنطن تعتذر لأفغانستان عن منشورات مسيئة للمسلمين

اعتذر مسؤول أميركي، الأربعاء، عن منشورات جرى إسقاطها في أفغانستان “مسيئة” للدين الإسلامي.

وذكر شاه والي شهيد، نائب حاكم ولاية باروان، أن المنشورات التي أسقطت ليل الاثنين وتسعى إلى تشجيع الأفغان على التعاون مع القوات الأمنية، تحوي صورة لكلب يحمل علم طالبان، والعلم يضم آيات قرآنية.

وأوردشهيد “يشعر السكان المحليون بالضيق الشديد إزاء هذا الحادث، ويريدون تقديم الجناة للعدالة”، مضيفا أن من المتوقع اندلاع مظاهرات في جميع أنحاء الولاية.

وأكد اللواء جيمس ليندر، في بيان أن “تصميم المنشورات يحتوي بالخطأ على صورة مسيئة جدا لكل من المسلمين ودين الإسلام”. وقدم “اعتذاره الخالص عن الخطأ”.

وتراهن القوات الأيمريكية، منذ بدء الحرب الأفغانية قبل 16 عاما، على إقناع المواطنين الأفغان بمساعدتهم على هزيمة طالبان. وأفغانستان، وتؤدي مزاعم التجديف عادة إلى اندلاع أعمال شغب.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم حاكم ولاية لاغمان، سرهادى زواك، إن اثنين من المدنيين لقيا مصرعهما في انفجار قنبلة على جانب الطريق في الولاية الواقعة شرق البلاد اليوم الاربعاء.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، لكن متمردي طالبان ينشطون في الولاية.