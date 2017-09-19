هنية: لقاء وطني شامل قريب في القاهرة وندعو حكومة عباس لممارسة أعمالها بغزة

عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بما أثمرته زيارة وفد حركته لمصر واصفًا الزيارة بالموفقة والمهمة وذات نتائج كبيرة واستراتيجية.

وأكد هنية، خلال مؤتمر صحفي، عقده في معبر رفح، اليوم الثلاثاء، فور وصوله من القاهرة، على ضرورة تعزيز العلاقة الثنائية بين حركته ومصر، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر استشعارًا لأهمية إحياء الدور المصري في ملفات القضية الفلسطينية.

وأضاف هنية ” أن قطاع غزة وأزماته نوقش بكل تفاصيله وحيثياته وآمل أن يترتب على هذه الزيارة نتائج لصالح أهلنا في غزة لإضعاف الحصار.”

وشكر هنية مصر ووزير المخابرات المصرية والقيادة المصرية على مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

وأوضح هنية ان الزيارة واللقاءات الثانية مع المصريين تناولت العديد من القضايا والملفات أبزرها الملف السياسي حيث جرى استعراض الأوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينة والمنطقة حيث جرى التاكيد على ضرورة الحفاظ على المرجعيات الثابتة في القضية الفلسطينية.

وأشار هنية إلى أن ثاني الملفات التي جرت مناقشتها في اللقاء بالقاهرة، هو العلاقات الثنائية بين حماس ومصر وضرورة تقوية العلاقة مع مصر في كل المجالات وذلك من منطلق رؤية حماس بضرورة الحفاظ على العمق العربي والإسلامي.

وأكد هنية على بحث الملف الأمني مع المخابرات المصرية، مشيرًا إلى حرص حماس على الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري.