نتائج القبول الموحد الأحد المقبل

يعلن وزير التعليم العالي عادل الطويسي، عند الساعة 11 صباح يوم الأحد المقبل، قائمة القبول الموحد للجامعات الرسمية.

وستتاح النتائج على الموقع الرسمي لوحدة القبول والتنسيق الموحد بدءا من الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد المقبل.

وكان مجلس التعليم العالي قرر تحديد عدد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الأردنية الرسمية بـ30941 طالباً، في حين نسبت هيئة الاعتماد بقبول 30761، وجاءت هذه الزيادة بعد أن قرر المجلس، زيادة عدد مقاعد التخصصات الطبية والصحية (طب، طب أسنان، صيدلة، دكتوراه صيدلة) ليصبح عدد المقاعد المخصصة لكل تخصص 77 مقعداً، كون هذه التخصصات تشهد إقبالاً ومصنفة على أنها مطلوبة في سوق العمل.

وبلغ عدد طلبات التجسير المقدمة نحو 1171 طلبا فيما يبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم التجسير ممن اجتازوا الامتحان الشامل لهذا العام 1030 طالبا.