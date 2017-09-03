مقتل 12 من طالبان في عمليات أمنية جنوب أفغانستان

قتل 12 مسلحاً وأصيب 6 من طالبان، خلال عمليات لقوات الأمن الأفغانية بإقليمي قندهار وباكتيا جنوب وجنوب شرقي أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم (السبت).

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، أن 9 مسلحين على الأقل قتلوا وأصيب 4 آخرون، خلال عمليات جرت بمنطقة خاكريز بإقليم قندهار.

وأضاف البيان أنه تم تدمير مركبة و6 أسلحة أيضاً في العمليات نفسها.

وأضافت وزارة الدفاع أن 3 مسلحين على الأقل قتلوا، وأصيب اثنان آخران، خلال عملية أخرى في منطقة خير كوت بإقليم باكتيا.

وتابعت وزارة الدفاع أن العمليات جرت خلال الـ24 ساعة الماضية في إطار عمليات تطهير ومكافحة الإرهاب، التي تجريها قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، لقمع تمرد الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على هذه التقارير.