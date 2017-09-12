معاريف: «حزب الله» يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية

أوضحت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن حزب الله رفع مستوى التأهب على طول الحدود الشمالية، “وذلك في ظل المناورات والتدريبات العسكرية الكبيرة التي يجريها جيش الاحتلال خلال هذه الأيام”.

ونقلت معاريف عن إحدى الصحف اللبنانية، عن مصدر رفيع المستوى، قال إن قوات اليونيفيل تجري دوريات مكثفة في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.

وأضافت المصادر: “أن مدراء القوات الدولية يجرون اتصالات مكثفة مع (إسرائيل) ولبنان للحفاظ على ضبط النفس واحترام قواعد وقف إطلاق النار بموجب القرار 1701 لعام 2006”.

وأشار أن هناك اتصالات دولية إيجابية أخرى تجري في هذا الوقت وأن جميع الأطراف ليست مهتمة حاليا باي تصعيد في المنطقة.