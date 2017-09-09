مسيرة وسط لندن احتجاجا على خطط بريكست

تجمع آلاف وسط لندن، السبت، للاحتجاج على خطط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وتجمع المشاركون في المسيرة في ساحة البرلمان، للاحتجاج على خطط الحكومة لتطبيق بريكست بحلول عام 2019.

والهدف من المسيرة، التي أطلق عليها منظموها اسم “مسيرة الشعب من أجل أوروبا”، يتمثل في “الوحدة وإعادة النظر ورفض” بريكست.

وصوت البريطانيون في استفتاء أجري في يونيو 2016 لصالح الانسحاب من الكتلة المكونة من ثمان وعشرين دولة.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الاثنين المقبل على مشروع قانون لإبطال الاستفتاء، حتى مع استمرار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشكل في غاية البطء.

وتعثرت المفاوضات على خلفية خلافات حول كيفية سداد بريطانيا لفاتورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بسبب الالتزامات التي لاتزال قائمة.

وحمل بعض المتظاهرين راية الاتحاد الأوروبي، فيما حمل آخرون لافتات كتب عليها “الخروج من بريكست”.