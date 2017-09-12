مجلس النواب العراقي يرفض استفتاء كردستان

صوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، على رفض إجراء استفتاء في إقليم كردستان العراق، المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر الجاري، وفق ما ذكر مراسل “سكاي نيوز عربية” في بغداد.

وعلى الإثر انسحب النواب الأكراد من جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة هذه القضية، التي أثارت كثيرا من التوتر بين بغداد وأربيل في الآونة الأخيرة.

واعتبر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن عملية التصويت هذه تؤكد “حرص مجلس النواب على وحدة العراق ترابا وشعبا.”

وأكد “إلزام رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل الموجودة بين بغداد والإقليم”.

يذكر أن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود برزاني أعلن في السابع من يونيو الماضي إجراء استفتاء شعبي حول مسألة الانفصال عن العراق في الـ25 من سبتمبر المقبل.