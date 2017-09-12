ليبرمان: حربنا القادمة في لبنان ستنتهي بنصر صريح

قال وزير جيش الاحتلال، افيغدور ليبرمان، إن الحرب القادمة على الحدود الشمالية ستنتهي بنصر واضح لإسرائيل، حال اندلعت.

تصريحات ليبرمان، جاءت اليوم الثلاثاء، أثناء تفقده وحدات الجيش الاسرائيلي التي تجري تدريبات عسكرية واسعة على الحدود مع لبنان، للوقوف على الجاهزية العسكرية لمواجهة حرب واسعة قد تندلع في شمال إسرائيل ضد حزب الله اللبناني.

وبدأ الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، مناورات غير مسبوقة على الحدود الشمالية، تعد الأكبر والأهم منذ 19 عاما، حيث تمتد لنحو 10 أيام، وتشهد مشاركة 20 فرقة عسكرية من كافة الألوية والأسلحة العسكرية.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية، عن ليبرمان، تأكيده أن هذا التدريب العسكري الواسع رسالة لكل من وصفهم بـ “الاعداء” الذين يحاولون ويفكرون في المس بدولة اسرائيل وسكانها.

واعتبر أن عدم اندلاع حرب جديدة مع لبنان يعود لقوة الردع التي يشكلها الجيش الإسرائيلي وقدراته القتالية العالية، مشيرًا إلى أن اندلاع أي حرب قادمة سوف تنتهي بنصر صريح للجيش الإسرائيلي.