فلافل يصيب 20 شخصا بالتسمم في صويلح وإغلاق المطعم

عمان- أصيب 20 شخصا بتسمم في منطقة صويلح بعمان، إثر تناولهم مساء أمس، مادة الفلافل من أحد مطاعم المنطقة الذي قامت الأجهزة المعنية بإغلاقه بالشمع الأحمر.

وأُسعف المصابون إلى مستشفى الحسين الحكومي في السط، حيث تم إدخال 15 منهم للعلاج، فيما خرج الآخرون بعد تلقيهم العلاجات الأولية اللازمة.

وتم أخذ عينات من المصابين ليتم فحصها مخبريا للوقوف على أسباب الحادثة، وأشار المصدر إلى أن الأجهزة المعنية قامت بضبط صاحب المطعم لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.

وقام وزير الصحة الدكتور محمود الشياب بزيارة المستشفى للاطلاع على الحالة الصحية للمرضى، ورافقه مدير صحه البلقاء الدكتور خالد عربيّات، ومدير مستشفى الحسين الدكتور وائل العزب، ورئيس قسم الإسعاف والطوارىء الدكتور عاصم غنيمات.