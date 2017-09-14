غواصات روسية تطلق صواريخ موجهة على مواقع بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن البحرية أطلقت صواريخ موجهة من غواصتين في البحر المتوسط على مواقع لتنظيم داعش شرقي سوريا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزراة الدفاع قولها إن مدى الصواريخ بلغ من 500 إلى 650 كيلومتر حيث استهدفت منشآت لداعش في ضواحي محافظة دير الزور.

وسبق لموسكو، الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، إطلاق مثل هذه الصواريخ من قواعد بحرية، والبر الرئيسي الروسي.

وأوردت وسائل إعلام روسية أن مجموعة من صواريخ “كاليبر” استهدفت مسلحين متمركزين قرب مدينة دير الزور، حيث تحاول القوات الحكومية الوصول إلى المنطقة تحت غطاء من الضربات الجوية الروسية.

وتسعى القوات الحكومية السورية إلى الوصول لعدد من الأحياء ومطار قريب محاصر من قبل داعش في دير الزور.