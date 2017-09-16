عملية دهم جنوبي لندن على خلفية “هجوم المترو”

نفذت قوات الأمن البريطانية عملية دهم في منطقة سنبري حنوبي العاصمة، السبت، على خلفية هجوم مترو لندن الذي وقع الجمعة، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت السلطات البريطانية، اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عاما في منطقة دوفر جنوب شرقي إنجلترا.

واستهدفت عملية الدهم منزل الشخص الذي تم اعتقاله على خلفية التفجير.

وقالت مصادر أمنية إن الاعتقال جاء في سياق المطاردة التي تقوم بها أجهزة الأمن منذ تنفيذ اعتداء بالمتفجرات صباح الجمعة في محطة مترو أنفاق “بارسنز غرين” غربي لندن.

وأضافت أن توقيف الشاب تم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وتشن أجهزة الأمن البريطانية حملة واسعة منذ الجمعة لتوقيف “عدد من المشتبه بهم”، وفق ما أدلى به مسؤول في شرطة لندن.

وفي تطور آخر أعادت السلطات البريطانية، صباح السبت، فتح محطة قطار “بارسونز غرين”.

ووقف رجال الشرطة خارج المحطة حيث وقع الانفجار الذي حاصرت بعده ألسنة اللهب الناجمة عنه إحدى عربات القطار، مما أسفر عن إصابة 29 شخصا على الأقل.

ويعد التفجير خامس حادث إرهابي تشهده بريطانيا هذا العام، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

وأدى الهجوم لتنبي الحكومة خطوة نادرة وهي نشر أفراد من الجيش.