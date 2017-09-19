عكرمة صبري يطالب بشد الرحال للأقصى

طالب رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، بشد الرحال للمسجد الأقصى، يوم الخميس المقبل، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

وناشد صبري – في بيان صحفي بهذه الذكرى العطرة – الدول العربية والإسلامية أن يوحدوا مواقفهم ويكثفوا جهودهم ويتحملوا مسؤولياتهم لحماية المسجد الأقصى من الأخطار المحدقة به، وصون المقدسات والأملاك الوقفية في مدينة القدس.

وطالب بمواجهة الحملات العالمية المسيئة لرسول الله والمناهضة للدين الإسلامي، والعمل على إبراز تعاليمه العظيمة ومبادئه القائمة على الوسطية والعدل والتسامح واحترام أبناء الديانات والطوائف الأخرى، مضيفا أن من واجب المسلمين استثمار ذكرى الهجرة النبوية الشريفة للصلاة والمرابطة في الأقصى، والمشاركة في حلقات الابتهال والذكر وحضور الدروس التي تتناول قصة هجرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لإقامة أول دولة إسلامية عبر التاريخ والاستفادة من أحداث هذه الرحلة الإيمانية.

وأشار إلى أن العام الهجري المنصرم شهد أعظم إنجاز تاريخي حققه المقدسيون خلال اعتصاماتهم السلمية في منع الاحتلال الإسرائيلي من تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات تصوير على مداخل الأقصى، وفتح باب حطة بعد إغلاقه مدة أسبوعين.

وأضاف أنه لوحظ أيضًا تصاعد كبير في اقتحامات المجموعات اليهودية المتطرفة لباحات الأقصى ومحاولتهم أداء طقوسهم الدينية في رحابه الطاهرة، وشق الأنفاق أسفله وحوله بموافقة حكومة الاحتلال ودعم من الجمعيات التلمودية بهدف السيطرة عليه.