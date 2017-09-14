عشرات القتلى بينهم إيرانيون في هجوم مزدوج جنوبي العراق

قتل 37 شخصا بينهم إيرانيون وأصيب 80 آخرون، الخميس، من جراء هجوم استهدف مطعما قرب مدينة الناصرية جنوبي العراق.

وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية إن “إرهابيين اعتدوا على مواطنين داخل مطعم على الطريق أعقبه انفجار سيارة مفخخة قرب سيطرة فدك (نقطة تفتيش) في حدود محافظة ذي قار مع (محافظة) المثنى”.

ومدينة الناصرية هي مركز محافظة ذي قار، وتقع على بعد 305 كيلومترات جنوب بغداد.

ويعود آخر هجوم شهدته المحافظة إلى أبريل الماضي، عندما أسفر فجر انتحاري انتحاري نفسه في مجموعة من ميليشيات الحشد الشعبي، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.