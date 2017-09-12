صفقة إيرانية سورية بـ155 مليون دولار

ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الثلاثاء، أن الحكومة وقعت عقدا لاستيراد محطات طاقة إيرانية لمدينة حلب التي مزقتها الحرب، في علامة مبكرة على الدور الرئيسي الذى من المتوقع أن تؤديه طهران في إعادة إعمار سوريا.

وقالت “سانا” إن العقد وقع مع شركة “مبنا” الإيرانية خلال زيارة وزير الكهرباء السوري زهير خربوطلي إلى طهران، في خطوة اعتبرها مراقبون جزء من تسديد دمشق لفاتورة دعم النظام الإيراني نظيره السوري.

ونقلت الوكالة عن خربوطلي قوله إن قيمة الصفقة تبلغ 130 مليون يورو (155 مليون دولار). وستوفر المحطات الخمس التي تعمل بالغاز 125 ميغاواط من الكهرباء لحلب، كبرى المدن السورية قبل الحرب.

ووقع خربوطلي مذكرات تفاهم لاستيراد خمس محطات لمنطقة اللاذقية الساحلية واستعادة البنية التحتية الكهربائية على الصعيد الوطني، وستولد المحطات الجديدة 540 ميغاواط.