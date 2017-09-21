“سوريا الديمقراطية” تلاحق آخر فلول داعش بالرقة

تلاحق قوات سوريا الديمقراطية، تحالف الفصائل الكردية والعربية المدعوم من واشنطن، آخر فلول مقاتلي تنظيم داعش في الرقة، معقله الأبرز في سوريا، بعد معارك دامت نحو 4 أشهر، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وذكر المرصد أن “قوات سوريا الديمقراطية والقوات الخاصة الأميركية بدأت عمليات تمشيط لكامل المدينة”.

وأشار إلى أن “كثافة الألغام”، التي خلفها المتشددون تقف عائقا أمام إنهاء التمشيط “بشكل سريع”.

ويتوارى آخر المتشددين في الرقة، وفق المرصد، “في أقبية وملاجئ المنطقة الممتدة من الملعب البلدي والمخابرات الجوية” في وسط المدينة.