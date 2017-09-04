“سوريا الديمقراطية” تسيطر على الجامع الكبير و”الرقة القديمة”

أعلن التحالف الدولي، الاثنين، سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المدينة القديمة في الرقة ومسجدها التاريخي، في تقدم جديد بعد نحو 3 أشهر على بدء معركة دحر داعش من معقله في سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل الأميركي ريان ديلون، في بيان، “حققت قوات سوريا الديمقراطية مكاسب إضافية متماسكة في المنطقة الحضرية من المدينة، وتقاتل في بناية تلو الأخرى”..

وأضاف بيان المتحدث أن قوات سوريا الديمقراطية طردت فلول داعش من الجامع الكبير بالرقة، وهو أقدم مساجد المدينة، ووصف التقدم بأنه “علامة فارقة” في معركة الرقة.

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من فصائل كردية وعربية، إلى استعادة السيطرة على الرقة بدعم من التحالف، وقالت الأسبوع الماضي إنها طردت التنظيم من آخر أحياء المدينة القديمة.

والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يقدم دعما جويا لقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة قوات خاصة في معركة دحر داعش من الرقة.

وتقع المدينة القديمة المسورة في قلب الرقة، لكن لا يزال التنظيم يسيطر على أحياء في غرب المدينة. وتقول قوات سوريا الديمقراطية إنها تسيطر على 65 في المئة من الرقة في المجمل.

وخاض مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية معارك شرسة شهدت تقدما بطيئا ضد التنظيم في المدينة القديمة بالرقة، منذ مطلع يوليو، عندما تمكن التحالف من خرق أسوارها بضربات جوية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال، الأسبوع الماضي، إن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 90 في المئة من المدينة القديمة بالرقة.