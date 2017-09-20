سلاح الجو الروسي “يقتل” 850 مسلحا بسوريا خلال يوم

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها الأربعاء، إن سلاح الجو الروسي قتل نحو 850 مسلحا، في منطقة عدم التصعيد بمحافظة إدلب السورية في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلن رئيس دائرة العمليات العامة بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، أن الطيران الروسي قضى على “نحو 850 إرهابيا في سوريا” خلال يوم ودمر 11 دبابة و38 مستودعا للسلاح.

وقال رودسكوي “خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تم إصابة 187 موقعا والقضاء على نحو 850 إرهابيا وتدمير 11 دبابة و4 آليات مدرعة لنقل الجنود و46 سيارة و5 كدافع هاون و20 شاحنة و38 مستودعا للسلاح بغارات الطيران والقصف المدفعي”.

وكان مقاتلو تنظيم “جبهة النصرة”، شنوا هجوما على مواقع الجيش السوري شمال وشمال شرق مدينة حماة، في منطقة إدلب لخفض التصعيد.