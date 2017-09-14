رونالدو يعود.. ويحطم 3 أرقام لميسي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد إلى فوز مريح على أبويل القبرصي بثلاثية نظيفة في ليلة تمكن فيها من مواصلة هوايته المفضلة في كسر الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو سجل هدفين في مرمى أبويل القبرصي ليكون أكثر لاعب يسجل على ملعب فريقه في البطولة برصيد 55 هدفا، متفوقا على غريمه ميسي (54 هدفا).

كما أصبح رونالدو أكثر لاعب في تاريخ البطولة يسجل أهدافا من ضربات الجزاء بإجمالي 12 هدفا متفوقا على ميسي أيضا بفارق هدف وحيد.

كما عزز رونالدو رقمه القياسي لأكثر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في إحدى مباريات دوري الأبطال حيث فعلها في 30 مرة متفوقا على ميسي أقرب ملاحقيه في هذا الرقم (27 مرة).

وخلال هذه المباراة خاض النجم البرتغالي مباراته رقم 136 في البطولة وهو رقم قياسي للاعبين (لا يتضمن حراس المرمى) متفوقا على نجم الملكي السابق راؤول (135 مباراة)، فيما يتفوق عليه فقط الحارس الإسباني كاسياس (164 مباراة).

رونالدو رفع رصيده من الأهداف في تاريخ البطولة إلى 107 أهداف متفوقا بمفرده على مجموع أهداف 116 فريقا خاضوا من قبل مباريات في البطولة.