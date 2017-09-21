روحاني: الاتفاق النووي الإيراني غير قابل للتفاوض

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، إنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية.

وبموجب الاتفاق الذي أبرم عام 2015 وافقت إيران على كبح برنامجها النووي، في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وفي أول كلمة له في الأمم المتحدة الثلاثاء وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق بأنه “محرج” للولايات المتحدة.

وقال روحاني أثناء مؤتمر صحفي في طهران بعد عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة: “كانت هناك بعض المناقشات من بعض الناس بأن الاتفاق النووي ليس سيئا، لكن ينبغي ألا يبقى على حاله أو أنه اتفاق جيد لكن ينبغي أن نجلس مرة أخرى، ونناقش كيفية تحسينه، وإذا كانت به عيوب فيمكننا معالجتها.

ونقلت رويترز عن روحاني قوله: “تم إبلاغهم بشكل واضح وقاطع أن الاتفاق النووي لا يمكن إعادة التفاوض عليه”.