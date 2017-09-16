راكيتيتش “الجديد” يثير عاصفة بتدريبات برشلونة

ظهر الكرواتي إيفان راكيتيتش بمظهر جديد، في تدريبات فريق برشلونة، الجمعة، استعدادا لمواجهة خيتافي ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وخرج راكيتيتش إلى التدريبات، وقد صبغ شعره باللون الأشقر الفاتح المائل للأبيض، فيما كان لون شعره سابقا بني اللون.

وأثار المظهر الجديد للاعب عاصفة تعليقات ونكات عدة من لاعبي الفريق وفق ما نشر موقع “سبورت”.

ولم يكن راكيتيتش اللاعب الوحيد الذي قرر صبغ لون شعره خلال الفترة الماضية، بل سبقه ليونيل ميسي ونيمار في الفريق، وأيضا سيرخيو راموس في ريال مدريد، وخامس رودريغيز المنتقل مؤخرا من “الملكي” إلى بايرن ميونيخ.

ويبدو أن هذا المظهر بات “موضة” في عالم الكرة، لأن كلا من فيل جونز لاعب مانشستر يونايتد، وآرون رامزي لاعب أرسنال، وسمير نصري صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي جميهم، وآخرين، لجأوا إلى ذات التغيير.