رئيس كتالونيا: الحكومة الإسبانية استبدادية

اتهم رئيس كتالونيا الأربعاء الحكومة الاسبانية بفرض حالة طوارىء في الإقليم الواقع شمال شرق إسبانيا، بعدما اتخذت سلسلة إجراءات لمنع اجراء استفتاء الاستقلال المرتقب الأسبوع المقبل.

وقامت الحكومة الإسبانية بتجميد أموال كارليس بيغديمونت، رئيس الاقليم، كما أوقفت 13 من كبار مسؤوليه.

وقال بيغديمونت إن الحكومة الإسبانية “علقت الحكم الذاتي في كتالونيا وطبقت حالة طوارىء” بعد هذه التوقيفات، واتهم الحكومة الإسبانية بأنها “استبدادية” ومنتهكة “للحقوق الاساسية”.

وأكد الحرس الوطني الإسباني الاربعاء أنه أوقف 13 من كبار مسؤولي الحكومة الانفصالية في كتالونيا.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، إلى “العودة الى الوضع الطبيعي والتعقل لأن هذا الاستفتاء لا يمكن أن يحصل”.

واتهم راخوي ايضا قادة كتالونيا الانفصاليين بخرق القانون ومخالفة الدستور الإسباني.