دي ميستورا: معارضة سوريا لم تنتصر بالحرب

قال مبعوث الأمم المتحدة لمحادثات السلام السورية ستافان دي ميستورا، الأربعاء، إن على المعارضة السورية قبول أنها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام ونصف العام على الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال دي ميستورا “القضية هي.. هل ستكون المعارضة قادرة على أن تكون موحدة وواقعية بالقدر الكافي لإدراك أنها لم تفز بالحرب؟”.

وبسؤاله عما إذا كان يقول ضمنا أن الأسد انتصر في الحرب قال دي مستورا “لست أنا من يكتب تاريخ هذا الصراع… لكن في اللحظة الحالية لا أعتقد أن أي طرف بإمكانه حقيقة إعلان الانتصار في الحرب”.

وجدد مبعوث الأمم المتحدة أمله في إطلاق مباحثات سلام في أكتوبر بين النظام السوري والمعارضة في جنيف، مشيرا إلى أهمية أن تحضر المعارضة موحّدة ومع نظرة فيها “شيء من الواقعية”.

وحذّر من أن عدم توفر هذه الظروف يعني “أنه لن يكون هناك مفاوضات حقيقية، وهذا ليس من صالح المعارضة”.

وسبق أن نظّمت الأمم المتحدة جلسات مفاوضات في جنيف، لكنها كانت تفشل بسبب الخلاف حول مستقبل الرئيس بشار الأسد.

وأوقع النزاع السوري أكثر من 400 ألف قتيل منذ العام 2011، ودفع نصف السكان السوريين إلى سلوك طرق الهجرة.